Actualidade

Uma nova edição da obra "10 Dias que Abalaram o Mundo", de John Reed (1887-1920), é publicada esta semana, assinalando o centenário da Revolução Russa de outubro de 1917.

A obra, editada pela Alêtheia, é, segundo o seu autor, "um relato pormenorizado da Revolução de Outubro" de 1917, na Rússia, quando "os bolcheviques, à frente dos operários e soldados da Rússia tomaram o poder" e depuseram a monarquia.

A revolução ocorreu a 25 de outubro de 1917, segundo o calendário russo, correspondendo a 07 de novembro no calendário do Ocidente (a Rússia seguia o calendário juliano, e não o calendário gregoriano do Ocidente).