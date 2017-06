Confederações

Bruno Alves afirmou hoje que Portugal, com a conquista do Euro2016, ganhou o direito de ser um dos favoritos a vencer a Taça das Confederações de futebol, e apontou Alemanha e Chile como os principais rivais.

"É uma competição com equipas fortes, mas Portugal também é forte e já demonstrou que pode fazer as coisas bem. Alemanha, Chile e outras seleções também têm a ambição de vencer e nós temos que demonstrar dentro de campo que temos qualidade para o fazer", afirmou Bruno Alves.

O defesa central foi o jogador escolhido para falar aos jornalistas, em conferência de imprensa, no primeiro dia de trabalho da seleção portuguesa na Rússia, mais precisamente no centro de estágios do Rubin Kazan.