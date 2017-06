Actualidade

Representantes de 20 religiões assinam sexta-feira em Gaia uma carta onde se comprometem a inverter "práticas depredatórias", promovendo um programa ecológico "eficiente" para proteger o planeta que é "casa comum" de todos.

"Se há aspeto onde os elementos religiosos e espirituais convergem é, de facto, na dimensão ecológica e no respeito para com aquilo que se recebe de uma ideia de criador, seja ele Deus ou não", disse hoje à Lusa o fundador do Observatório das Religiões, Paulo Mendes Dias.

O também coordenador de Ciência das Religiões na Universidade Lusófona, no Porto, explicou que é necessário os homens cuidarem do espaço que é comum a todos, ou seja, da "casa comum" que é o planeta.