Confederações

Bruno Alves afirmou hoje que vai ser especial disputar pela primeira vez a Taça das Confederações, apesar de atrasar a pré-temporada no seu novo clube, o Glasgow Rangers, e recordou a sua passagem pelo futebol russo.

"Já estive em vários Campeonatos do Mundo e da Europa e chego quase sempre a meio da pré-temporada. Para mim, vai ser especial jogar este torneio, porque nunca tinha participado, e vai ser a última vez que vou disputá-lo. Uma competição com tantos campeões é sempre especial", afirmou Bruno Alves.

O defesa central falava aos jornalistas em conferência de imprensa, no centro de estágios do Rubin Kazan, minutos antes do primeiro treino da seleção portuguesa em solo russo.