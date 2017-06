Confederações

A seleção portuguesa de futebol realizou hoje o primeiro treino na Rússia, onde vai competir na Taça das Confederações, numa sessão em que Fernando Santos contou com todos os 23 jogadores convocados.

No centro de estágios do Rubin Kazan, que está situado nos arredores da cidade, Portugal começou a preparar o embate de domingo com o México, num encontro em que Fernando Santos deverá poder contar com Pepe e Cédric Soares.

Ainda em Portugal, os dois defesas iniciaram a semana com alguns problemas físicos, mas já parecem ter ultrapassado essas limitações e deverão estar aptos para poderem atuar na Arena Kazan, na primeira jornada do Grupo A.