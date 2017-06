Actualidade

Os Mão Morta iniciam no sábado, no festival Rock Nordeste, em Vila Real, uma série de concertos de celebração dos 25 anos do álbum "Mutantes S.21", sem revivalismos ou nostalgia, como contou à agência Lusa Adolfo Luxúria Canibal.

Esta será a primeira vez que o grupo rock irá tocar na íntegra os temas de "Mutantes S.21", aos quais juntará outros que se enquadram na temática do álbum. O concerto terá uma componente visual específica, de João Martinho Moura, a partir de ilustrações encomendadas a 15 ilustradores portugueses.

Adolfo Luxúria Canibal admitiu que os Mão Morta não tinham planeado celebrar os 25 anos de um dos discos de sucesso do grupo, mas foram surgindo conversas e propostas para recordarem as canções em palco.