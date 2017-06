Actualidade

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) entende que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foi célere a pedir uma investigação as denúncias de corrupção e quer ver o caso esclarecido até ao início da época.

"A APAF apenas quer a verdade, tal como a FPF, que no dia seguinte ao conhecimento das suspeitas abriu processo de inquérito", disse Luciano Gonçalves, em declarações á agência Lusa.

Luciano Gonçalves considerou de extrema importância para o futebol português "que todas as suspeitas sejam esclarecidas antes do campeonato começar, para que se possa iniciar a nova época desportiva com toda a tranquilidade necessária".