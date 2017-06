Actualidade

A polícia de Londres elevou hoje para 17 o número de mortos no incêndio no edifício Grenfell, no oeste da capital britânica, e referiu ainda que há "dezenas" de desaparecidos.

Numa conferência de imprensa, o comandante Stuart Cundy sublinhou que é esperado que aumento o número de mortos.

Na torre Grenfell, um edifício com 24 andares e 120 apartamentos localizado em North Kensington, viviam entre 400 e 600 pessoas.