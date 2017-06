Actualidade

O Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) considera que a redução do saldo elevado da dívida pública é um "desafio" e aconselha também as autoridades portuguesas a enfrentarem o problema do crédito malparado nos balanços dos bancos.

As advertências do fundo de resgate permanente da zona euro constam do relatório anual de 2016, hoje adotado pelo Conselho de Governadores do MEE, numa reunião que antecede os encontros de ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo) e da União Europeia (Ecofin), entre hoje e sexta-feira.

Na apreciação feita aos países que estiveram sob programa de ajustamento, o relatório admite que "a gestão inicial da crise sob o programa de assistência (2011 a 2014) se focou nas reformas orçamentais e estruturais em vez da gestão dos empréstimos não reembolsados, atrasando a recuperação do setor bancário".