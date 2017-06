Actualidade

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou hoje que haverá uma investigação oficial sobre o incêndio que ocorreu numa torre residencial em Londres e que provocou pelo menos 17 mortos.

Theresa May, que visitou hoje a zona da tragédia, disse numa breve declaração à BBC que "é necessário assegurar" que se investiga de forma adequada o que aconteceu para chegar às causas do incêndio.

A primeira-ministra disse ainda que é preciso "obter todas as respostas sobre o sucedido" na torre e esclarecer as causas do fogo que começou na madrugada de quarta-feira na torre Grenfell, um edifício com 24 andares e 120 apartamentos localizado em North Kensington e onde viviam entre 400 e 600 pessoas.