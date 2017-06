Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 já está na cidade de Bydgoszcz, na região centro-norte da Polónia, onde sábado inicia a sua participação no Campeonato da Europa da categoria, defrontando a Sérvia.

A comitiva lusa deixou, ao início da tarde, a localidade de Inowroclaw, onde completou um estágio pré-competitivo nos últimos oito dias, tendo feito uma viagem de cerca de 40 quilómetros para a cidade onde se vai estrear no Euro 2017.

Os jogadores já estão instalados numa unidade hoteleira perto do estádio, onde sexta-feira a equipa fará um treino de adaptação ao relvado, que precede uma conferência de imprensa de antevisão, com a presença do selecionador Rui Jorge e de um jogador.