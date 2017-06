Actualidade

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) exigiu hoje celeridade na investigação às denúncias do FC Porto sobre a alegada influência do Benfica na arbitragem, advertindo não ter recebido qualquer participação.

Num comunicado, o presidente do CD da FPF, José Manuel Meirim, lamenta a existência de procedimentos disciplinares em curso, a duas semanas do fim da época futebolística, pedindo celeridade, nomeadamente aos responsáveis pela instrução do processo: "Tal, contudo, não deve ser um entrave a que o CD da FPF e todos os operadores do futebol, desde logo, também, a Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), façam todos os esforços que são reclamados por todos aqueles que verdadeiramente amam o futebol como modalidade desportiva que se desenrola em conformidade com os valores desportivos".

"Apela-se a que todos tenham um empenhamento redobrado de molde a afastar de forma célere, não só o manto de suspeitas que escurece o universo das competições desportivas profissionais, mas ainda para que todos os procedimentos disciplinares, independentemente da sua natureza ou objeto, venham a alcançar a mais rápida resposta final possível, de molde a que tais competições se disputem, desde o dealbar da época desportiva 2017/2018, num ambiente de regularidade e estabilidade", remata o comunicado.