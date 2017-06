Actualidade

O primeiro-ministro defendeu, até ao "último momento possível", a candidatura do Porto para sede da Agência Europeia do Medicamento, mas a comissão de avaliação nomeada pelo Governo concluiu que Lisboa oferecia maiores garantias de êxito na corrida.

Esta posição de António Costa em relação à cidade que deveria protagonizar a candidatura portuguesa à sede desta agência, que está atualmente instalada em Londres, mas que sairá do Reino Unido em consequência do "Brexit", foi hoje transmitida à agência Lusa por fonte oficial do Governo.

De acordo com a mesma fonte do executivo, o primeiro-ministro teve de mudar a sua posição depois de a comissão da candidatura portuguesa se ter deslocado ao Reino Unido, onde analisou na sede da própria agência as condições base de sucesso para uma corrida que está a ser disputada por cerca de 20 cidades europeias.