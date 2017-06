Actualidade

As autoridades norte-americanas anunciaram hoje ter emitido 12 mandados de detenção contra agentes de segurança do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, suspeitos de terem agredido no mês passado em Washington manifestantes pacíficos curdos.

Aqueles guarda-costas e polícias do presidente turco foram identificados em vídeos, precisou o chefe da polícia da capital dos Estados Unidos, Peter Newsham.

São acusados de estarem envolvidos nas violências ocorridas a 16 de maio diante da residência do embaixador da Turquia, onde o chefe de Estado turco se deslocou após o seu encontro na Casa Branca com o presidente norte-americano, Donald Trump.