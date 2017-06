Actualidade

O primeiro-ministro manifestou-se hoje convicto que o quadro de "boas relações políticas" de Portugal com a Argentina e com o Chile vai abrir "novas portas" ao nível das trocas comerciais e das oportunidades de investimento.

Esta posição de António Costa foi transmitida aos jornalistas na parte final do segundo e último dia de visita oficial ao Chile, antes de se deslocar à Biblioteca Nacional de Santiago, onde, juntamente com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, esteve a observar documentação histórica do século XVI, particularmente o acervo referente à circunavegação de Fernão Magalhães.

"O objetivo principal destas visitas à Argentina e Chile foi aproveitar este momento em que se concluem as negociações entre União Europeia e Mercosul, por um lado, e o acordo de modernização entre União Europeia e Chile, por outro lado, para perspetivar as novas oportunidade de aumentar o comércio e os investimentos. Outro objetivo foi promover as oportunidades que Portugal oferece como porta de entrada de exportações para a Europa, através do porto de Sines, como grande plataforma logística", referiu o primeiro-ministro em estilo de balanço.