O Presidente da República (PR) português considerou hoje uma "grande alegria" e uma "profunda compensação" que o ministro das Finanças alemão tenha classificado o programa de assistência a Portugal como "uma história de sucesso".

"Acho que é tão evidente o que se vive em Portugal e o esforço dos portugueses que seria negar a realidade não reconhecê-la. Serem os outros a reconhecê-la, sobretudo quando foram os mais críticos, os mais duros, os mais exigentes e muitas vezes os menos compreensivos com a situação portuguesa, naturalmente nos enche de satisfação", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em Vila do Conde, distrito do Porto, onde participou na Procissão do Corpo de Deus.

Para o chefe de Estado português, os elogios feitos hoje pelo ministro alemão Wolfgang Schauble mostram que Portugal "está num bom caminho", designadamente a "controlar as finanças públicas, a crescer, a diminuir o desemprego e a contribuir para baixar os juros da dívida".