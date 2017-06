Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Sigmar Gabriel, e o chanceler austríaco, Christian Kern, criticaram hoje as novas sanções aprovadas pelo Senado norte-americano contra a Rússia.

Os responsáveis consideraram que as sanções prejudicam a construção de um gasoduto através do Báltico e as empresas europeias.

"Desde 2014, a Europa e os Estados Unidos responderam de modo consensual à violação do direito internacional pela Rússia com a anexação da (província ucraniana) Crimeia" , referem os dois políticos sociais-democratas num comunicado.