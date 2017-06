Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, que voltou hoje a ser chamado de "Ronaldo" pelo seu homólogo alemão, Wolfgang Schäuble, durante uma reunião do Eurogrupo, comentou que o sucesso no cumprimento das metas pelo país "muda tudo".

"Portugal está a viver um momento muito positivo", na sua afirmação no processo de recuperação económica e financeira, "e isso obviamente transmite-se à opinião, que aqui há uns meses era infelizmente outra, de algumas pessoas. É muito positivo, não para mim pessoalmente, apenas como ministro das Finanças, que isso seja neste momento reconhecido, e é só isso que isto traduz", declarou aos jornalistas, no Luxemburgo.

Centeno falava aos jornalistas no final de uma reunião do Eurogrupo na qual foi saudado por Schäuble com um "Ronaldo", captado pelas câmaras de televisão, depois de o ministro alemão, na anterior reunião, em maio passado, já ter alegadamente afirmado que o ministro português era o "Ronaldo do Eurogrupo".