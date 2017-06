Actualidade

A capitania do Douro revelou hoje que se mantiveram sem sucesso as buscas pelos corpos dos jovens afogados domingo em Espinho, apesar de as praias terem contado com mais operacionais nos areais e na linha de água.

Esse reforço de meios deveu-se ao arranque da época balnear, pelo que a equipa de cerca de 50 operacionais de várias entidades já envolvidos nas operações se juntaram hoje os nadadores salvadores das praias vigiadas em toda a extensão costeira entre Caminha e Figueira da Foz.

"Não tivemos resultados", declarou hoje à Lusa o comandante Rodrigues Campos, que vem coordenando os procedimentos.