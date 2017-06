Actualidade

A reestruturação da companhia área pública cabo-verdiana TACV vai implicar o despedimento de 260 pessoas, o equivalente a quase metade dos trabalhadores, revelou hoje o Presidente do Conselho de Administração, José Luís Sá Nogueira.

O Governo cabo-verdiano negociou a cedência à companhia Binter Cabo Verde das rotas internas da empresa Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) a partir de agosto com a entrada do Estado em 49% do capital social da empresa, estando também a reestruturar a operação internacional com vista à sua privatização.

O responsável da empresa, que falava hoje na Comissão Especializada de Finanças e Orçamento da Assembleia Nacional, adiantou que existe um estudo da anterior gestão que apontava para o despedimento de 140 pessoas e que a descontinuidade dos voos internos deverá implicar mais 100 a 120 despedimentos.