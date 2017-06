Actualidade

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse hoje esperar que, até final do ano, sejam tomadas decisões para a empresa petrolífera norte-americana Anadarko arrancar com o projeto de exploração de gás natural no norte do país.

O chefe de Estado falava no final de uma reunião em Washington com o presidente da firma, Al Walker, citado pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

A relativa demora que se regista no investimento da Anadarko, segundo Nyusi, tem a ver com o facto de envolver muitos intervenientes e de haver necessidade de acautelar os interesses das partes envolvidas.