Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai anunciar na sexta-feira a proibição de transações entre grupos norte-americanos e o exército cubano, que controla grande parte do setor do turismo, indicou hoje um responsável governamental.

Depois de a Casa Branca ter hoje confirmado que Trump proferirá na sexta-feira em Miami, no estado da Florida, um discurso anunciando o resultado da sua revisão da política de aproximação a Cuba, iniciada no final de 2014 pelo seu antecessor, Barack Obama, após mais de meio século de tensões, a fonte governamental, que falou à agência noticiosa francesa AFP a coberto do anonimato, indicou que o chefe de Estado deverá anunciar uma aplicação mais severa das restrições às viagens para a ilha comunista.

Será difícil avaliar 'a priori' o impacto de tal medida no setor turístico, em franco crescimento: quase 300.000 cidadãos norte-americanos viajaram para Cuba nos cinco primeiros meses deste ano, o que representa um aumento de 145% num ano.