Actualidade

Pelo menos cinco pessoas morreram e oito ficaram feridas num atentado-suicida hoje perpetrado numa mesquita xiita em Cabul, entretanto reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI), anunciaram as autoridades.

Um bombista fez-se explodir pelas 20:55 locais (17:25 de Lisboa), hora de oração, num dia de especial afluência durante a celebração islâmica do Ramadão, na cozinha da mesquita xiita de Al-Zahra, no oeste da capital afegã, após uma breve troca de tiros com a polícia que guardava o local, disse à agência espanhola Efe o porta-voz da polícia de Cabul, Basir Mujahid.

As forças de segurança tinham bloqueado a passagem a dois atacantes que queriam entrar na mesquita para detonar os seus explosivos entre os fiéis, o que provocou um confronto e os levou a refugiar-se na cozinha, precisou a mesma fonte.