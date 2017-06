Actualidade

O presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, afirmou esta quinta-feira que a resolução e posterior venda do Banco Popular ao Banco Santander, ordenada pelo Conselho Único de Resolução europeu, foi uma operação "bem-sucedida" e não teve custos para os contribuintes.

"Fomos informados pelas instituições, o Mecanismo Único de Supervisão e o Conselho Único de Resolução, da resolução bem-sucedida do Banco Popular na semana passada, de acordo com a decisão de resolução", disse o político holandês, na conferência de imprensa após a reunião de ministros de Economia e Finanças da zona euro hoje realizada no Luxemburgo.

Dijsselbloem acrescentou que todas as autoridades envolvidas na resolução atuaram "de forma muito rápida" e garantiram a continuidade das funções principais da entidade "sem custos para o contribuinte".