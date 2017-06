Confederações

A seleção portuguesa de futebol continua hoje a preparar a estreia na Taça das Confederações, marcada para domingo frente ao México, com novo treino em Kazan, no centro de estágios do Rubin.

Depois de na quinta-feira ter trabalhado durante a parte da manhã, desta vez Portugal tem uma sessão agendada para as 17:00 (15:00 em Lisboa) e os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social.

No primeiro dia em solo russo, o selecionador Fernando Santos teve todos os 23 convocados à sua disposição, incluindo Pepe e Cédric Soares, que tinha iniciado a semana com algumas limitações físicas.