Actualidade

O festival "Soy Loco por Ti, America" começa hoje, no Palácio Pimenta - Museu de Lisboa, no âmbito das festas da cidade e da capital ibero-americana da Cultura, com música, literatura e gastronomia do Peru, Cuba, Argentina e Brasil.

Os concertos, de entrada livre, encerram a programação de cada um dos quatro dias do festival, a partir das 22:00, e contam com os músicos Susana Baca, vencedora de dois Grammies, ex-ministra da Cultura do Peru, na quinta-feira, o jazz da cubana Yilian Cañizares, na sexta-feira, o tango da argentina Adriana Varela, no sábado, e com o novo espetáculo do brasileiro Chico César, "Estado de Poesia", no domingo.

A programação do festival integra ainda, "ao final da tarde, sessões de leitura de textos, contos e poemas, por várias figuras conhecidas, como a cantora brasileira Adriana Calcanhotto, a poetisa Matilde Campilho e o ator, encenador e escritor André Gago", segundo o comunicado da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) da Câmara de Lisboa.