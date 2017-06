Confederações

Portugal estreia-se no domingo na Taça das Confederações de futebol frente ao México, seleção que promete ser o principal obstáculo da formação das 'quinas' no Grupo A e a única com o estatuto de ex-campeão a competir na Rússia.

Em Kazan, a seleção nacional, que para muitos é a grande favorita a vencer a competição, vai enfrentar uma equipa que está imbatível há quase ano em jogo oficiais e que já tem praticamente garantido o apuramento para o Mundial2018.

Uma vitória perante os mexicanos vai deixar Portugal bem encaminhado para assegurar a passagem às meias-finais, num grupo em que a Rússia também terá uma palavra a dizer na luta pelo apuramento, enquanto a Nova Zelândia dificilmente deve levantar dificuldades.