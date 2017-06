Actualidade

O vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis mostrou-se hoje satisfeito com a decisão do Ecofin de encerrar o Procedimento por Défice Excessivo (PDE) de Portugal mas alertou que é preciso "continuar o trabalho árduo".

"Vejo com satisfação que os ministros das Finanças tenham aprovado hoje a nossa recomendação para a saída de Portugal do PDE", disse Valdis Dombrovskies na sequência da decisão de hoje do Ecofin, o grupo dos ministros das Finanças que estiveram reunidos em Bruxelas.

No entanto, o comissário responsável pela área do euro defendeu que o trabalho de Portugal não está concluído: "Hoje é o dia para celebrar. Amanhã é o dia para continuar o trabalho árduo. É a altura certa para Portugal continuar o esforço de reformar a sua economia".