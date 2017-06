Actualidade

O ministro das Finanças saudou hoje a formalização da saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo (PDE), confirmada no Conselho Ecofin realizado no Luxemburgo, afirmando estar certo de que "todos os portugueses hoje estão mais orgulhosos" do país.

"Na sequência da reunião de hoje do Conselho de ministros das Finanças da União Europeia, Portugal está formalmente de fora do PDE. O Governo foi capaz de mobilizar o país para retomar a confiança, um processo que não teve precedentes na história recente do país. Podemos dizer que hoje Portugal de facto é um país maior", começou por dizer, à saída da reunião.

Apontando que "o trabalho foi árduo", Mário Centeno comentou que "há um ano poucos acreditavam" no cenário hoje concretizado.