Actualidade

O ministro das Finanças admitiu ter uma "expetativa positiva" quanto à reavaliação do 'rating' de Portugal a ser feita hoje pela Fitch, no dia em que o Ecofin confirmou a saída do país do Procedimento por Défice Excessivo (PDE).

"Hoje a Fitch vai reavaliar estas circunstâncias, e todos esperamos que esta realidade se possa refletir numa reavaliação efetiva da agência, mas temos que esperar. Não podemos obviamente esconder que existe uma expetativa positiva, que é partilhada por todos", declarou Mário Centeno, à saída da reunião dos ministros das Finanças da União Europeia, no Luxemburgo.

Centeno recordou que, no mês passado, quando a Comissão Europeia recomendou o encerramento do PDE a Portugal, o Governo já classificou essa decisão "como um 'upgrade', uma classificação positiva para o país".