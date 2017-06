Actualidade

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) explicou o encerramento do Aeroporto do Porto durante mais de três horas na noite de S. João por "segurança operacional", adiantando que solicitou prolongamento noturno dos voos afetados pela decisão.

A operação no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, vai estar encerrada entre as 21:45 do dia 23 e a 01:00 do dia 24 de junho de 2017, tendo como objetivo "a salvaguarda da segurança operacional da navegação aérea", explica em comunicado o regulador da aviação civil.

A ANAC diz que o encerramento da operação, que irá afetar seis partidas e 18 chegadas, coincide com "o período de maior intensidade de largada dos balões de ar quente com mecha acesa", que é tradicional no S. João.