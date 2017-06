Actualidade

O recém-nomeado diretor artístico do Festival Internacional de Cinema de Macau, Mike Goodridge, identificou uma indústria em crescendo no território, que vê como "porta de entrada" para a China, e quer colocar o certame no mapa dos festivais.

"Quero descobrir mais sobre a indústria e a audiência chinesa, que é imensa", realçou hoje o britânico Mike Goodrige, na apresentação da segunda edição do Festival Internacional de Cinema de Macau, que vai decorrer de 08 a 14 de dezembro.

Destacando o seu "real conhecimento" do mundo do cinema, ao qual está ligado há mais de 27 anos, Mike Goodridge espera contribuir para colocar Macau no mapa, embora notando que o antigo enclave português, com pouco mais de 30 quilómetros quadrados e menos de 650 mil habitantes, é um lugar que considera "excitante", e tem vindo a aparecer cada vez mais na tela.