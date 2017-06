Confederações

A seleção portuguesa de futebol voltou hoje a treinar na máxima força, em Kazan, na Rússia, a dois dias de defrontar o México, na estreia absoluta na Taça das Confederações.

Na sessão que decorreu no centro de estágios do Rubin Kazan, em que os primeiros 15 minutos foram abertos à comunicação social, o selecionador Fernando Santos contou mais uma vez com os 23 convocados.

No arranque do apronto, os jogadores efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, quase todos com bola.