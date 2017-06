Actualidade

Cristiano Ronaldo está "magoado e triste" com as acusações de alegada fuga ao fisco em Espanha e quer deixar o Real Madrid já este verão, disse fonte próxima do futebolista português à cadeia televisiva BBC.

"Ele sabe que é honesto, que não fez nada de errado, e não entende o que se está a passar. Está muito triste e incomodado", afirmou à BBC uma fonte próxima do jogador.

A BBC garante que Cristiano Ronaldo, de 32 anos e com contrato com os 'merengues' até 2021, não descarta a hipótese de voltar à liga inglesa, onde já representou o Manchester United, de rumar ao Paris Saint-Germain, ou mesmo de se mudar para a liga chinesa.