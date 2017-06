Actualidade

O Presidente da República considerou hoje que a melhoria do 'rating' da dívida portuguesa, na sequência do encerramento formal do Procedimento por Défice Excessivo (PED) a Portugal, pode ser uma decisão "de horas ou de semanas".

"Vamos ver. Uma coisa é aquilo que nós achamos normal e desejamos, outra coisa é aquilo que vamos esperar para ver se já pode ocorrer dentro de horas, ou ocorrerá dentro de semanas", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, no final de uma visita à associação Abraço, em Lisboa.

Questionado novamente sobre a expectativa de uma melhoria do 'rating', o chefe de Estado reiterou: "Vamos esperar para ver. Não vale a pena estar a formular juízos antes de ver a decisão das agências que pode ser, como eu disse, de horas ou de semanas, quando muito de escassos meses".