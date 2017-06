Actualidade

A Procuradoria-Geral da República (PGR) revelou hoje que se encontra em curso uma investigação à cedência de espaços no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, na sequência dos resultados de uma auditoria enviados pelo Ministério da Cultura.

Contactada pela agência Lusa, fonte do gabinete de comunicação da PGR confirmou a receção do relatório da auditoria, "o qual deu origem a um inquérito" do Ministério Público.

De acordo com a mesma fonte, o relatório da auditoria "encontra-se em investigação no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Lisboa, não tendo arguidos constituídos".