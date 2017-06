Actualidade

A construção do futuro Hospital de Proximidade de Sintra vai ser financiada na totalidade pelo município, em mais de 29 milhões de euros, caso seja aprovado um protocolo com o Governo, a cuja minuta a Lusa teve hoje acesso.

O documento, a discutir pelo executivo municipal, na segunda-feira, prevê que o município invista 29,617 milhões de euros na "conceção e construção do Hospital de Proximidade de Sintra" e o Estado assuma 21,660 milhões com "aquisição e instalação do equipamento necessário ao seu funcionamento".

"Este acordo é a única forma de tornar realidade a criação de um novo hospital em Sintra, uma necessidade com mais de 20 anos", disse à agência Lusa o presidente da autarquia, Basílio Horta (PS).