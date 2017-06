Actualidade

O ministro da Agricultura disse hoje, em Santarém, que a saída do Reino Unido da União Europeia constitui "uma oportunidade histórica" para uma "refundação" que regresse às origens do projeto europeu.

Luís Capoulas Santos falava no encerramento do seminário "como melhorar o posicionamento dos agricultores na cadeia alimentar", organizado pela Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) no âmbito da 54.ª Feira Nacional da Agricultura, que decorre no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, até domingo.

Sublinhando o consenso generalizado de que "é necessário melhorar a posição dos agricultores" numa cadeia que envolve ainda a transformação e a distribuição, por ser reconhecida como sendo "a mais frágil, desproporcionada e desequilibrada", o ministro defendeu uma ação no quadro regulador comunitário.