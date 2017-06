Euro sub-21

O selecionador português de futebol de sub-21, Rui Jorge, previu hoje um jogo "muito interessante e com golos" frente à Sérvia, no sábado, na estreia lusa no Campeonato da Europa da categoria.

Rui Jorge sustenta a sua convicção de que o desafio "não ficará a zeros" na qualidade técnica dos executantes das duas equipas, que integram o Grupo B da competição, juntamente com Espanha e Macedónia.

"Falamos de jogadores altamente virtuosos em cada uma das equipas, com apetência para o futebol ofensivo. Por isso, acredito que, mesmo sendo o primeiro jogo, que é sempre importante, e perante as características das equipas, será um jogo muito interessante e com golos", sublinhou o técnico.