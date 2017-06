Actualidade

O projeto-lei sobre as finanças locais entregue pelo grupo parlamentar do PCP na Assembleia da República prevê "alterações bastante significativas", destacando-se a proposta de reforço da participação das autarquias nos impostos do Estado.

"Propomos o reforço da participação das autarquias nos impostos do Estado, com o objetivo da própria reposição da capacidade financeira que as autarquias já tiveram noutros momentos", sustentou hoje a deputada Paula Santos, em declarações à Lusa.

De 2007 a 2017, "por incumprimento do regime de finanças locais por sucessivos Governos foram abusivamente retirados às autarquias cerca de 3,25 mil milhões de euros".