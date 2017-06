Actualidade

O Museu Dapper de arte africana, em Paris, encerra no domingo, após 30 anos de atividade, por falta de financiamento, mas continua a missão em África e nas Caraíbas, tendo como público-alvo quem "não entra em museus", segundo a direção.

"Estou triste por encerrar o museu, mas decidimos fazer as coisas de forma diferente", disse à agência France Presse a responsável pela Fundação Dapper, Christiane Falgayrettes-Leveau, que criou a instituição em 1986, com o seu marido, Michel Leveau, falecido em 2012.

O museu encerra no domingo, com a mostra "Chefs-d'oeuvre d'Afrique", a última de mais de 40 exposições temáticas, apresentadas no edifício da rua Paul Valery, em Paris.