Actualidade

Leonor de Almeida Portugal, patrona das artes, e Antónia Ferreira, empresária na produção vinícola, duas mulheres que se destacaram em Portugal há cerca de 200 anos, são recordadas em duas biografias para os mais novos a editar este mês.

"Marquesa de Alorna, querida Leonor", escrito por Luísa Paiva Boléo, e "Antónia Ferreira, a desenhadora de paisagens", de João Paulo Cotrim, são os mais recentes títulos da coleção "Grandes Vidas Portuguesas", que reúne biografias para os mais novos sobre figuras relevantes de Portugal.

Ambas foram "mulheres à frente do seu tempo", uma no domínio das artes e outra na produção de vinho do Porto, como recorda a editora Pato Lógico, que publica a coleção em parceria com a Imprensa Nacional Casa da Moeda e que reúne já mais de uma dezena de volumes, todos com ilustradores diferentes.