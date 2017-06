Actualidade

O Benfica assumiu hoje estar tranquilo face às denúncias do FC Porto, sobre a alegada influência 'encarnada' sobre árbitros de futebol, revelando a intenção de instaurar processos-crime aos 'dragões', assim como a reabertura do 'Apito Dourado'.

"O Benfica está tranquilo em todo este processo", afirmou hoje o diretor de comunicação do clube 'encarnado', Luís Bernardo, considerando as acusações como tentativas de destabilização do Benfica, que assegurou "forte, unido e coeso" e "de portas abertas para a investigação".

O responsável do emblema das 'águias' apelou a uma "investigação célere, a nível desportivo e civil", acrescentando que o Benfica requereu a abertura de um processo por violação de correspondência privada, assim como ações ao presidente portista, Pinto da Costa, e à administração do FC Porto, por alegado "crime económico", por posse de informação comercial.