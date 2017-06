Actualidade

O percussionista e cantor português João Caetano apresenta hoje o seu projeto de estreia a solo no Fundão, território cuja tradição musical dos bombos o inspirou, e de onde saiu um bombo com o qual gravou em estúdio.

"Os bombos de Lavacolhos [freguesia do concelho do Fundão] estão, para mim, como a guitarra portuguesa está para o fado. Portanto apresentar-me no Fundão é algo que surge naturalmente, porque foi aqui que eu bebi a inspiração para a componente tradicional ligada aos bombos", afirmou, em declarações à agência Lusa.

A poucas horas de atuar, João Caetano explica que os bombos portugueses são "uma das peças fundamentais" deste trabalho, sendo que, em palco, utilizará "bombos próprios", inspirados nos bombos de Lavacolhos. Não opta pelos "originais", porque a sua dimensão torna "visualmente inviável" colocá-los de forma a poder usá-los ao mesmo tempo que canta.