Actualidade

Um estúdio de gravação, onde atores, técnicos e cantores gravam uma ópera, é o cenário de "Beaumarchais", ópera de Pedro Amaral, que se estreia no dia 22, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

"O espetáculo trata de equívocos, conflitos e conciliação que se dão no seio de um estúdio entre técnicos e cantores, mas, no final, tudo acaba bem", disse à agência Lusa Jorge Andrade, da companhia Mala Voadora, que encena esta ópera original com composição e libreto de Pedro Amaral.

Jorge Andrade sublinhou que apesar dos "atritos e equívocos" que vão surgindo durante a ação, o espetáculo culmina mesmo num final feliz, à "boa maneira" das óperas de Beaumarchais.