Óbito/Kohl

O ex-Presidente da República, Cavaco Silva, recordou hoje o antigo chanceler alemão Helmut Kohl como "o grande estadista do século XX", esperando que políticos europeus estejam à altura do seu legado e saibam honrar a sua memória.

"Choramos hoje o desaparecimento de um dos maiores estadistas mundiais do século XX. Um homem notável e um dos maiores políticos que conheci durante a minha carreira de primeiro-ministro", disse Aníbal Cavaco Silva numa declaração aos jornalistas no Convento do Sacramento (Lisboa), o gabinete de trabalho que ocupa desde que deixou a Presidência da República.

O antigo chefe de Estado - que recordou que nos 10 anos enquanto primeiro-ministro participou em 29 cimeiras europeias com "o grande estadista do século XX" - defendeu ser preciso que, nos tempos que correm, "os políticos europeus recordem Helmut, tudo aquilo que ele fez e saibam honrar a sua memória".