Actualidade

O Presidente da República cantou hoje os parabéns à associação Abraço, criada há 25 anos para apoiar pessoas infetadas com VIH/sida, e saudou os progressos no diagnóstico e tratamento desta doença, considerando que houve "uma revolução".

"É uma revolução, se pensarmos na situação vivida no nosso país - como noutros - no início dos anos 80, e ao longo dos anos 80, e mesmo no início dos anos 90", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, durante uma visita à sede da Abraço, em Lisboa.

Segundo o chefe de Estado, houve "uma revolução em termos culturais, de mentalidade, sociais e, portanto, também psicológicos, mas uma revolução também em termos clínicos".