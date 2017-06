Actualidade

O secretário-geral do PS, António Costa, criticou hoje o eurodeputado socialista Manuel dos Santos, afirmando que se tornou "uma vergonha para o PS", e defendeu a sua expulsão do partido por "preconceitos racistas".

"Há muito que Manuel dos Santos desonra o seu passado. Hoje tornou-se uma vergonha para o PS. Espero que a Comissão Nacional de Jurisdição rapidamente nos liberte da companhia de quem partilha preconceitos racistas", afirmou, numa declaração à agência Lusa.

Na rede social Twitter, o eurodeputado socialista Manuel dos Santos chamou hoje "cigana" à deputada do PS Luísa Salgueiro, "não só pelo aspeto", mas porque "paga os favores que recebe com votos alinhados com os centralistas".