Actualidade

O Alto-Comissário para as Migrações remeteu hoje as declarações do eurodeputado Manuel dos Santos, que apelidou a deputada Luísa Salgueiro de "cigana", para a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação, considerando que podem ter "caráter difamatório".

Em comunicado, o gabinete de imprensa do ministro-adjunto, Eduardo Cabrita, faz saber que "tendo o Alto-Comissário para as Migrações tomado conhecimento das declarações alegadamente proferidas pelo eurodeputado Manuel dos Santos na sua página do "Twitter", cujo teor é suscetível de ser considerado de caráter discriminatório, remeteu o assunto ao Gabinete Técnico de Apoio à Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação para averiguação dos factos".

Hoje, na sua página pessoal daquela rede social, Manuel dos Santos escreveu que "Luísa Salgueiro, dita a cigana e não é só pelo aspeto, paga os favores que recebe com votos alinhados com os centralistas", comentando o sentido de voto a favor da candidatura de Lisboa a sede da Agência Europeia do Medicamento na Assembleia da República.