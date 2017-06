Actualidade

O Metropolitano de Lisboa vai operar com menor frequência nas linhas Azul, Amarela e Verde a partir de segunda-feira e até 17 de setembro, devido à entrada em vigor dos horários de verão, anunciou hoje a empresa.

A redução do serviço prestado nas linhas Azul (Santa Apolónia - Reboleira), Amarela (Rato - Odivelas) e Verde (Cais do Sodré - Telheiras) do Metropolitano de Lisboa é justificada pela "redução normal da procura do serviço de transporte, em consequência do período de férias que agora se inicia", informou a transportadora, indicando que os horários da linha Vermelha (S. Sebastião - Aeroporto) não vão sofrer qualquer alteração durante o período de verão.

Apesar da entrada em vigor dos horários de verão, os horários de abertura e de encerramento do Metro de Lisboa vão manter-se inalterados em todas as linhas, continuando a funcionar a partir das 06:30 até à 01:00.